Spannendes aus der Welt der Physik

Sie interessieren sich für außergewöhnliche Entdeckungen? An vier Samstagen im Wintersemester 2014/2015 finden an der Fakultät für Physik der Uni Wien einstündige, interaktive Vorträge statt – physikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Beim ersten Thema von Univ.-Prof. Markus Arndt am 25.10.: „Teppichknüpfen mit Makromolekülen“ wird die Bedeutung der Quantenphysik erklärt und wie kann man ihre Eigenheiten beobachten kann. Am 22. November setzt Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Jannik C. Meyer fort und stellt neue Materialien wie das "Wundermaterial" Graphen vor und berichtet, welche höchstauflösende mikroskopische Methoden bei seiner Forschung zum Einsatz kommen.

Info: Physik Matinee 2014/15 ab 10 Uhr, Lise-Meitner-Hörsaal, Strudlhofg. 4, 1090 Wien. Zur Anmeldung geht es hier.