Philips: Der Koch-Automat im Geschmackstest

Einer der Gründe für ungesunde Ernährung ist der Mangel an Zeit (und Lust), um entsprechend frisch aufzukochen. Mit dem Philips HomeCooker soll der Aufwand drastisch reduziert werden. Mit dem Gerät wird auch ein automatisches Schneidegerät geliefert.

Will man zu Kochen beginnen, muss man die Zutaten nur so weit klein schneiden, dass sie in die Öffnung des Zerkleinerers passen. Die Maschine schneidet die Sachen direkt in den Topf. Anschließend wird die Unterseite auf bis zu 250 Grad erhitzt.

Im Topf befindet sich ein Rührarm, der sich langsam dreht und dafür sorgt, dass die Speisen nicht anbrennen. Im ersten Moment macht es den Eindruck, dass sich der Rührarm viel zu langsam bewegt, laut Philips haben aber Test gezeigt, dass das die ideale Geschwindigkeit ist. Um Teig zu rühren bzw. zu kneten ist der HomeCooker nicht stark genug.

Risotto, Paella, Curry

Das Gerät ist geeignet für Speisen wie Risotto, Paella, Curry oder Suppen. Außerdem werden verschiedene Einsätze geliefert, wie etwa ein Reis- und Nudeleinsatz sowie ein Aufsatz, um den HomeCooker als Dampfgarer zu verwenden. Damit man auch die Richtigen Rezepte hat, liegt dem Gerät ein Kochbuch von Jamie Oliver bei. Außerdem wird es eine Online-Plattform geben, wo Anwender ihre persönlichen Rezepte austauschen können.

Der HomeCooker verfügt über eine Reihe vorinstallierter Programme. Will man also ein Risotto machen, sind die Arbeitsschritte schon voreingestellt. So gibt man etwa zuerst die Zwiebeln in den Topf. Wenn es so weit ist den Reis und Suppenbrühe hinzuzufügen, macht sich der HomeCooker mit einem akustischen Signal bemerkbar. Anschließend wird weitergerührt, bis das Gericht fertig ist.