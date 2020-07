Persona: Mozilla-Logindienst als Beta verfügbar

Das Softwareunternehmen Mozilla hat am Donnerstag das lange in Entwicklung befindliche Authentifizierungssystem Persona erstmals als Beta freigegeben. Nutzer können sich dadurch mit einem einzigen Login auf mehreren Online-Angeboten anmelden, müssen dazu aber keinerlei persönliche Informationen teilen. Der größte Vorteil zu anderen ähnlichen Systemen wie Facebook Connect oder OpenID ist, dass der Betreiber des Logindienstes nicht erfährt, auf welche Webseite zugegriffen wird. Dadurch soll dem Nutzer ein größtmögliches Maß an Privatsphäre und Sicherheit gewährt werden, da alle Daten lediglich lokal gespeichert werden.

Noch kaum Anbieter

Auch die Einbindung des Systems sei laut David Somers von der britischen Tagezeitung Times sehr einfach und deutlich simpler als bei den Konkurrenzsystemen OAuth oder OpenID. Bei der Anmeldung wählt man auch die Dauer des Logins, neben einem einmaligen Login auch eine längere Sitzung (30 Tage). Derzeit ist der Dienst noch auf wenigen Webseiten implementiert, unter anderem der Webseite für Kreuzworträtsel der Times oder aber dem Fotodienst Open Photo.