PayLife startet NFC-Bezahlkarte in Österreich

"Alle wollen es, wenige haben es und jetzt geht es los." Mit diesen Worten eröffnete Peter Neubauer, Vorsitzender der PayLife Geschäftsführung, am Donnerstag vor Journalisten das Pressegespräch über kontaktloses Zahlen in Österreich. Der Marktführer rund um bargeldloses Bezahlen will in Österreich den Einsatz der Technologie fürs kontaktlose Zahlen, Near Field Communication ( NFC), vorantreiben. Visa und MasterCard bieten mit payWave und paypass in Österreich bereits Kreditkarten an, mit denen man kontaktlos zahlen kann.

Nun gibt es ab sofort von PayLife eine neue Quick-Wertkarte mit NFC-Funktion und eine dazugehörige Android-App, mit der man sein aktuelles Guthaben aufrufen kann. "Die App gibt es nur für Android, weil Apple den Zug versäumt hat und bis dato noch keinen NFC-Chip in ihrere Geräte integriert hat. Ein Vorteil für Android-Nutzer", sagte Neubauer.

Verkürzte Wartezeiten an der Kassa

Die neue Quick-Wertkarte ist eine sogenannte Hybridkarte, das heißt, man kann damit einerseits kontaktlos, also durch das bloße Hinhalten an den Bezahl-Terminal, als auch durch das Stecken der Karte bezahlen. Bei beiden Vorgängen ist keine Eingabe eines PIN-Codes erforderlich.

„Wir starten jetzt mit Quick kontaktlos, denn kontaktlose Zahlungen sind sekundenschnell und verkürzen damit die Wartezeiten an den Kassen und Quick ist vor allem bei Kleinbetragszahlungen für den Handel das attraktivste, weil günstigste Produkt", so Neubauer. Der PayLife-Geschäftsführer hofft, dass sich dadurch den Anteil bargeldloser Zahlung, der derzeit im Schnitt bei rund 40 Prozent liegt, erhöhen lässt.