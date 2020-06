Patente: Apple beanstandet Galaxy SIII und Note

Der US-Technologiekonzern strengte am Freitag vor einem Gericht in Kalifornien ein neues Verfahren an, da nach seiner Auffassung bei vier zusätzlichen Samsung-Geräten, darunter das Smartphone Galaxy S III, das Galaxy Note und Note 10.1 Patentverstöße vorliegen. Samsung äußerte sich zu dem Vorgang zunächst nicht.



Sieg und Niederlage

Vor einer Woche hatte ein Gericht im kalifornischen San Jose - nur wenige Kilometer vom Apple-Hauptsitz entfernt - die Verletzung von Apple-Patenten festgestellt und den Amerikanern Schadensersatz in Höhe von rund einer Milliarde Dollar (793 Mio. Euro) zugesprochen.



Am Freitag wies ein japanisches Gericht wiederum eine Klage des iPhone-Herstellers gegen den Galaxy-Produzenten ab. Der zuständige Tokioter Richter lehnte die Argumentation von Apple als unzutreffend ab, Samsung habe mit seinen Produkten ein Apple-Patent zur Daten-Synchronisierung auf Mobilgeräten und Computern verletzt.