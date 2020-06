Vermehret Euch wie Karnickel: Stimmt's?

Doch auch die Karnickel in freier Wildbahn sind keine Schweindln. "Kaninchen können sich extrem fortpflanzen. Das ist eine erfolgreiche Strategie", sagt Frank Zachos, Leiter der Säugetiersammlung im Naturhistorischen Museum Wien. Bei den Kleintieren geht laut Zachos Masse vor Klasse: Viele Aborte, eine hohe Sterblichkeit und hungrige Jäger wie Fuchs, Marder und Greifvögel reduzieren die Nachkommenschaft. Da wird nicht aus Jux und Tollerei gerammelt, Arterhaltung ist das Ziel.

An der hat auch das liebe Vieh daheim Interesse. "Das Überangebot ist da", bestätigt Angela Brousil von der Kaninchen Helpline, die ihrem Motto entsprechend in Not geratenen Haustieren hilft. 70 bis 80 Kaninchen, darunter sehr viele ungewollte Junge, wollen derzeit vermittelt werden. Jetzt sind alle kastriert, vorbereitet für ein unbeschwertes Leben zu zweit oder in der Gruppe. Merke: Kaninchen sind von Natur aus überaus soziale Wesen.