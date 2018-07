Paar findet beim Renovieren 23 Jahre alte Botschaft

Bei Renovierungen ist es immer eine gute Idee, das Unerwartete zu erwarten. Diese Erfahrung machte auch ein Pärchen aus Kalifornien. Als Bauarbeiter im Zuge von Renovierungsarbeiten im Haus von Alex und Jess Monney die Tapete im Badezimmer abtrugen, entdeckten sie dort eine Hinterlassenschaft der Vormieter. Diese bestand aus einem Foto eines Pärchens, daneben stand in einer Sprechblase an die Wand geschrieben: "Hi! Wir sind die Shinsekis! Wir haben dieses Badezimmer im Sommer 1995 renoviert. Wenn du das hier liest, bedeutet das, dass auch du das Bad renovierst. Was haben wir falsch gemacht?!?!?"