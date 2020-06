Oracle-Boss kauft hawaiianische Insel

Lanai ist eine 365 Quadratkilometer große Insel, die wegen ihres weitläufigen Ananas-Bestandes auch " Pineapple Island" genannt wird. Rund 3.200 Menschen leben auf der Insel, die auch mehrere Luxus-Ferienressorts und einen Golfplatz beheimatet. Die Insel besteht hauptsächlich aus einem Plateau, die höchste Erhebung ragt 1.030 Meter aus dem Meer.



Die hawaiianische Regierung zeigt sich dem neuen Besitzer gegenüber wohlwollend: "Wir freuen uns Herrn Ellison in der näheren Zukunft willkommen heißen zu dürfen", wird Hawaiis Gouverneur Neil Abercrombie zitiert. "So wie ich das verstehe, ist Herr Ellison schon länger an Lanai interessiert. Seine Leidenschaft für die Natur, besonders den Ozean, ist weithin bekannt, speziell in der Segel-Welt des America’s Cup."



Bei seinem Landkauf konkurrierte Larry Ellison angeblich mit Bill und Melinda Gates, die Lanai 1994 für ihre Hochzeit gemietet hatten.