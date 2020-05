Online-Liebe: Erfahrungsberichte

Ich bin eine lebenslustige Mittvierzigerin und habe viele Freunde, aber beim Fortgehen Männer kennenzulernen, ist in meinem Alter nicht optimal. Das Internet ist ein guter Weg, um gleich gesinnte Männer zu finden", erzählt Susanne Baumann. Dabei bevorzugt die Gesundheitsmanagerin Partnerbörsen wie Parship eher als Netzwerk-Plattformen wie Facebook. "Hier kann man klare Vorgaben machen und sich besser vorher abtasten."

So lernte sie auch ihren ehemaligen Lebensgefährten kennen, mit dem die Beziehung immerhin zweieinhalb Jahre hielt –, dass sie vergeben war, postete sie auch prompt in ihr Facebook-Profil: "Ich wollte mich klar zu meinem Freund bekennen. Ich war ja stolz, dass ich jemanden an meiner Seite habe und bekam dafür auch viel positives Feedback von meinen Freunden." Also wurden immer wieder auch Reiseberichte und Updates aus ihrem Alltag mit den Facebook-Freunden geteilt. "Mein Freund selbst war nicht auf der Plattform, er wollte das nicht, aber er hatte kein Problem damit, dass ich dort aktiv war." Umgekehrt teilte Baumann auch die Neuigkeit der Trennung mit ihren Freunden. "Dafür gab es einerseits Anteilnahme, aber andererseits bekam ich dann auch Nachrichten wie ,Oh, du bist also wieder zu haben ...‘ "