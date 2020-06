Online-Angebot der UPC gehackt

Der Webserver des Telekommunikationsanbieters UPC war kurzfristig am Donnerstag Abend nicht erreichbar. Die Seite wurde aber mittlerweile wiederhergestellt und ist derzeit erreichbar. Auch das Webmailangebot von UPC war offenbar von dem Angriff betroffen, denn hier war das Interface auf einige wenige Elemente reduziert und "geh scheissn" stand in mehrfacher Ausführung auf dem ansonsten weißen Bildschirm.

Der Hack könnte im Zusammenhang mit dem österreichischen Ableger der Hackergruppierung Anonymous - Anonymous Austria - stehen, die auf ihrem Twitteraccount kurz vor dem Ausfall ankündigten: "Stay tuned everypony! Something big is going to happen!". Siegrid Grobmann, Pressesprecher von UPC Austria, sagte gegenüber der futurezone, dass keinerlei Kundendaten vom "Vorfall" betroffen seien.

"Unsere Techniker arbeiten auf Hochtouren, wir prüfen derzeit noch ob es sich um einen Ausfall oder einen Angriff handelte", sagte Grobmann gegenüber der futurezone.