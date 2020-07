Olympus: Sony kauft sich mit 500 Mio. Euro ein

Sony wolle zunächst im Oktober 13,1 Millionen Olympus-Aktien für 19 Milliarden Yen kaufen, berichtete Bloomberg unter Berufung auf Unterlagen, die beim Finanzministerium eingereicht wurden. In einem zweiten Schritt bis Ende Februar sollen demnach 21,3 Millionen Aktien für 31 Milliarden Yen übernommen werden.



Außerdem kündigten Sony und Olympus ein Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von Medizintechnik für Dezember an. Dieser Bereich ist inzwischen das wichtigste Standbein von Olympus noch vor den Fotokameras, für die der Konzern vor allem bei Verbrauchern bekannt ist.



Folgen des Skandals

Olympus kämpft noch immer mit den Folgen eines gewaltigen Bilanzskandals. Bei dem Traditionsunternehmen waren Anlageverluste von am Ende 117,7 Milliarden Yen (aktuell 1,17 Mrd Euro) mehr als ein Jahrzehnt lang durch überhöhte Preise bei mehreren Übernahmen verschleiert worden.



Der Betrug flog vor knapp einem Jahr auf und die anschließenden Wertberichtigungen Rissen ein Loch in die Olympus-Bilanz. Schon seit Monaten wird über einen Einstieg japanischer Industrieriesen spekuliert, mit dem die angegriffene Kapitalbasis gestärkt werden solle. Kyodo zufolge hatten sich auch andere Konzerne wie Panasonic und Fujifilm um die Partnerschaft mit Olympus bemüht.