Ohrenentzündung kann taub machen

Allein die Ohren der Katze sind ein Wunderding der Natur. Ob spitz oder rundlich – sie lassen sich in einem sehr weiten Radius drehen. Freigänger können so Geräusche selbst im Dunkeln akustisch genau orten, die sensiblen Sinnesorgane erfassen Richtung und Entfernung von Maus, Vogel oder Auto. Stubenhocker belauschen, was sich in den eigenen vier Wänden tut; vier mal so gut wie ihre Besitzer.

"Die Ohren der Katze sind wie bei allen Tieren fürs Gehör zuständig. Dort liegt auch der Gleichgewichtssinn. Nicht zuletzt sind sie Stimmungsanzeiger und Teil der Sprache", zählt Katharina Reitl auf. Die Expertin aus dem KURIER-Tiercoach-Team weiß, dass Ohrenentzündungen schwere Folgen haben können, und erklärt, was angelegte Lauscher bedeuten.