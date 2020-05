ÖVP-Lehrer pro Sonderschule

Die Sonderschule und die Zentren für Inklusiv- und Sonderpädagogik sind in Diskussion: Vertreter einer völligen Inklusion fordern ultimativ das „Aus“ für diese Schulformen. Andere Experten sowie viele Lehrer und Eltern dieser Kinder treten indes für eine Aufwertung der Sonderpädagogik ein.

Die von der ÖVP gestellten Präsidenten und Vizepräsidenten der Landesschulräte diskutierten das Thema Inklusion bei ihrer Herbsttagung in Gols ( Burgenland) eingehend. Dabei bezog der oö. Präsident Fritz Enzenhofer Stellung: „Es geht dabei nicht darum, eine Ideologie in den Vordergrund, sondern darum, die Kinder mit ihren besonderen Bedürfnissen in den Mittelpunkt zu stellen“ sagt er.