Österreichischer Biologe entdeckt neue Tierart

Guido Zsilavecz, ein südafrikanischer Taucher und Amateurforscher der "Southern Underwater Research Group", hatte die leuchtend roten Krebstierchen direkt vor der Stadt Simonstown entdeckt, fotografiert und den Wissenschaftern einige Exemplare geschickt. Wittmann identifizierte sie als neue Tierart und stellte fest, dass alle gesammelten Individuen Männchen sind. Zsilavecz und seine Kollegen gingen also wieder ins Wasser, lasen von allem etwas auf, das dort herumkrabbelte, und schickten neuerlich Shrimps nach Wien.

Darunter fand Wittmann zwar noch zwei neue Arten, aber keine Sterngucker-Weibchen, was er als "schmerzlich" bezeichnet. "Ich vermute, dass die Weibchen an den selben Stellen zu finden sind, aber versteckter leben", sagte er. In dieser Tiergruppe seien die Hauptaktivität - Fressen und Paarung - häufig nächtens, deshalb riet er den Tauchern in der Finsternis zu suchen. "Sie sind jetzt eifrig am Werk, im Süden ist dazu jetzt auch die perfekte Jahreszeit", berichtete er.

Er fände es höchst erstaunlich, dass man in einem gut untersuchten Gebiet direkt vor einer Stadt "quasi von der Strandpromenade ins Wasser hüpft und eine neue Art finden kann, die man mit freiem Auge sehen kann". Zu Ehren ihres Entdeckers wurde diese übrigens mit dem wissenschaftlichen Namen "Mysidopsis zsilaveczi" getauft.