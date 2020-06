Flugakrobaten mit Köpfchen

Sie sind adrette Vögelchen: Schlank vom Körperbau, das graue Federkleid mit einem gelben, frechen Häubchen und roten Wangenflecken aufgeputzt. Nymphensittiche machen optisch einiges her. Zudem sind die bis zu 32 cm großen Papageien sehr sozial und auch Menschen gegenüber durchaus zutraulich. Im Vogelreich zählen die Flugakrobaten zu den klügsten Köpfen.

„ Nymphensittiche sind keine typischen Streicheltiere, aber in ihrem Verhalten sehr interessant und gut zu beobachten“, sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Die Direktorin des Tiergarten Schönbrunn weiß, dass sich die australischen Kakadus seit 1845 auch in Europa großer Popularität erfreuen. Seit mehr als 150 Jahren werden sie in verschiedenen Farbschlägen gezüchtet. „ Nymphensittiche stellen hohe Ansprüche an ihre Halter“, sagt Simone Haderthauer, Kuratorin im Wiener Zoo. Die Expertin aus dem KURIER-Tiercoach-Team gibt Tipps für die artgemäße Haltung der beliebten Heimtiere.

In freier Natur leben Nymphensittiche nomadisch in riesigen Schwärmen, sie durchstreifen weite Gebiete Australiens. Das gesellige Wesen und das gekonnte Fliegen liegen auch den Vögeln daheim in den Genen. „Das Tierschutzgesetz verbietet die Einzelhaltung. Mindestens ein Partner ist vorgeschrieben“, sagt Haderthauer. Gleichgeschlechtliche Gruppen vertragen sich gut, Pärchen machen aus Haltern Züchter. „Das sollte eine bewusste Entscheidung sein. Für den Nachwuchs müssen geeignete Plätze gefunden werden“, sagt die Biologin. Bei manchen Farbschlägen unterscheiden sich Weibchen und Männchen in der Gefiederfärbung. Über Federproben lässt sich das Geschlecht eindeutig bestimmen, auch Tierärzte kennen sich aus.