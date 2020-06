Nokias Windows-8-Phone kommt im September

Nokia will im September offenbar alle Register ziehen. Am 5. und 6. September veranstaltet der Hersteller in Helsinki eine hauseigene Messe. Nun wurde bekannt, dass am 5. September auch ein großes Presse-Event in New York stattfinden wird, wie unter anderem WPCentral und The Verge berichten.

All das deutet darauf hin, dass der Konzern schon bald ein Smartphone mit dem neuen mobilen Betriebssystem Windows Phone 8 auf den Markt bringen wird. Die Ankündigungen zeigte auch bereits Auswirkungen auf Nokias Aktien. Das Papier konnte erstmals seit längerer Zeit wieder deutlich zulegen.