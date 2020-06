Nokia: Neustart mit Windows Phone Lumia 920

Mit Offline-Karten und Induktion-Laden

Das 4,5-Zoll-Display des Lumia 920 soll dank “PureMotion HD+"-Technologie flackerfreies Scrollen erlauben und überhaupt den besten Bildschirm unter allen Smartphones bieten. Strahlt die Sonne direkt auf das Display, werden Farben und Kontrast automatisch angepasst, um ein möglichst verfälschungsfreies Bild zu bieten.



Der Akku hat 2000 mAh. Besonders interessant ist, dass das Lumia 920 per Induktion kabellos aufgeladen werden kann - passend dazu gibt es eine kleine Ladestation, auf die man das Smartphone zum Laden einfach drauflegen kann. Partner wie Kaffeehausketten sollen die Ladestationen in ihren Shops gratis anbieten.



Außerdem soll die “ Nokia Location Platform" fixer Bestandteil der Windows-Phone-8-Geräte werden. Kernfunktion sind Offline-Karten, die Navigation zu Fuß oder im Auto auch ohne Internetverbindung erlauben. Turn-by-Turn-Navigation mit Sprachausgabe macht die neuen Nokia-Handys zu einem GPS-Gerät-Ersatz auch im Ausland. Auch der Abruf von Öffentlichen Verkehrsmitteln soll damit möglich sein. Außerdem bieten die Nokia Maps die Augmented-Reality-Funktion “CityLense", die Points of Interest in der Nähe am Display einblendet.



Beide Geräte sollen im Laufe des Jahres verfügbar sein. Ein genauer Marktstart und Preise sind noch nicht bekannt.

Windows Phone 8: Besser personalisierbar

Mit der Präsentation der neuen Lumia-Geräte will Nokia Microsofts kommendes Mobil-Betriebssystem Windows Phone 8 ordentlich nach vorne pushen. Dieses wird Ende Oktober starten und bedeutet auch für Nokia einen echten Neustart - schließlich sollen alte Geräte mit Windows Phone 7 kein Update auf Windows Phone 8 bekommen. Neue Funktionen, die oberflächlich betrachtet geringfügig sind, werden nur auf brandneuen Geräten zu nutzen sein. So sind die Kacheln besser personalisierbar (drei statt zwei Größen), es werden höhere Bildschirmauflösungen erlaubt und Dual- und Quadcore-Prozessoren unterstützt (mehr dazu hier).



Neben den neuen Tile-Größen wurde die Screenshot-Funktion (Power und Home-Button gleichzeitig drücken) von WP8 hervorgehoben, mit der man leicht Bilder von Webseiten in Online-Netzwerken sharen kann. Schließlich wurde die Foto-App hervorgehoben: Sie erlaubt “Pinch-to-Zoom" für den Digital-Zoom und kann mit Apps erweitert werden - etwa mit kleinen Programmen, die Filter in Instagram-Stil anbieten oder eine Upload-Funktion zu Internet-Diensten haben. Präsentiert wurde etwa Cinegraph, die wie die iPhone-App Cinemagram animierte Bilder erstellt. Schließlich wurde Microsofts Online-Speicher SkyDrive erwähnt, wo man neue Fotos vom Lumia-Handy automatisch hochladen kann - Apple und Google lassen grüßen.



Außerdem will Nokia den wichtigen US-Markt mit einem eigenen Musik-Streaming-Service umwerben, der es Lumia-Nutzern exklusiv erlaubt, kostenlos Songs am Gerät zu hören. Der Dienst soll auch bald in anderen Ländern verfügbar sein. Das können iPhone und Android so nicht bieten. Alleine ist Nokia mit Windows-Phone-8-Geräten nicht: Samsung kam den Finnen auf der IFA mit dem ersten öffentlich vorgestellten WP8-Gerät zuvor (die futurezone berichtete), und auch von HTC oder LG erwartet.