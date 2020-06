Nikon präsentiert Kamera mit Android

Coolpix S6400 und S01

Bei der S6400 will Nikon mit Drei-Zoll-Touchscreen, zwölffachen Zoom und 16-Megapixel-Sensor punkten. Im Gegensatz zur S800 ist das Betriebssystem allerdings nicht Android. Videos können wie bei den andere Modellen ebenfalls in Full-HD aufgenommen werden, die Abmessungen betragen 58,6 × 95,4 26,7 mm, das Gewicht liegt bei 150 Gramm. Die Kamera wird ab Ende September in verschiedenen Farben um 249 Euro (UVP) zu kaufen sein.

Die Coolpix S01 soll laut Nikon "nicht größer als eine Kreditkarte" sein und verfügt über ein Display mit 2,5-Zoll und verfügt über einen entsprechend kleinen CMOS-Sensor, der Fotos mit einer Auflösung von 16 Megapixel aufnimmt. Der Preis der S01 wird bei 179 Euro (UVP) liegen.