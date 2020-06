Neues Gütesiegel für Hundetrainer

Welche Hundeschule ist gut? „So viele Hunde es gibt, so viele Methoden führen zum Ziel", sagt KURIER-Tiercoach Dagmar Schratter. Mit dem freiwilligen Gütesiegel für tierschutzqualifizierte Hundetrainer ist die Basis gelegt – diese Checkliste hilft trotzdem bei der Schulwahl:

Schultyp Welpen sind bis zur 14. Lebenswoche in der Sozialisierungsphase. In der Welpenschule bleiben die Kleinen unter sich. Ab 6 Monaten geht`s in die Hundeschule für Große. Dort sollen maximal sechs Paare pro Trainer lernen, sonst kommt die individuelle Betreuung zu kurz.

Lehrer „Gute Trainer verfügen über ein fundiertes Fachwissen – z. B. Lern- und Entwicklungspsychologie der Hunde, ihre Körpersprache. Der Trainer erkennt den gestressten Hund und gibt ihm Einzelunterricht." Vor Alleskönnern warnt Schratter: „Wenn ein Trainer für alles zuständig ist – von Welpen bis zu Agility –, werde ich stutzig."

Methode Hunde lernen durch Erfahrung. „Erwünschtes Verhalten wird belohnt – mit Futter, Zuwendung, Worten. Unerwünschtes Verhalten wird ignoriert", erklärt der KURIER-Tiercoach. Konsequenz ist wichtig. Harte Methoden und Würge-Leinen sind tabu.

Lernziel Kommandos wie Sitz und Fuß sollen vermittelt werden, in erster Linie geht es um die Schaffung einer soliden Basis.

Test „Die Teilnahme an einer kostenlosen Schnupperstunde und an einem Beratungsgespräch sollte möglich sein", sagt der KURIER-Tiercoach: „Dann kann man sich ruhig von der Stimmung lenken lassen. Die überträgt sich von uns auf den Hund."