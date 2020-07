Neuer kabelloser E-Book-Reader für zehn Euro

Damit man Inhalte auf das Gerät bringt, benötigt es eine eigens kreierte App, die von txtr demnächst für Android und iOS fertig gestellt werden soll. In Zukunft soll man damit Dateien (unter anderem in den Formaten ePub oder PDF) via Bluetooth auf das Gerät übertragen können. Txtr hofft, dass Mobilfunker das Gerät subventionieren werden, wodurch es für rund zehn Euro auf den Markt kommen könnte. Bei welchem Betreiber das Gerät verfügbar sein wird, gibt txtr nicht an.

Das Display des Gerätes hat eine Diagonale von fünf Zoll (12,7) Zentimeter und eine Auflösung von 800 x 600. Darüber hinaus sind vier GB Flash-Speicher integriert. Blättern kann man über physische Tasten an der Unterseite des Displays. An der dünnsten Stelle soll der Beagle nur fünf Millimeter dick sein, an der Unterseite entsteht eine Wölbung, wo auch die Batterien eingesetzt sind. Auf Beleuchtung, 3G oder WiFi wurde verzichtet, die Stromversorgung besteht aus drei AAA-Batterien und soll laut Herstellerangaben zwölf bis 15 Bücher lang durchhalten.