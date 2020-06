Artensterben bisher zu wenig beachtet

Die Folgen des Artenverlusts sind unübersehbar: Zerstörung naturnaher Lebensräume, der rasante Rückgang vieler Arten und damit gravierende negative Auswirkungen auf Lebensqualität und -grundlagen der Menschheit. Der Rückgang wichtiger Bestäuber wie Insekten verursacht hohe Verluste in der Landwirtschaft, und der Verlust naturnaher Augebiete verstärkt gravierend die Auswirkungen von Hochwässern.

Die Eingriffe des Menschen in die Lebensräume von Pflanzen und Tieren nehmen ständig zu, was weltweit zu einem dramatischen Artensterben geführt hat. Betrachte man gleichzeitig viele Mechanismen, die zum verzögerten Aussterben führen können, zeige sich, dass der langfristige Arten- und Lebensraumverlust oft stark unterschätzt wird, berichten Forscher im Fachblatt Diversity and Distributions.