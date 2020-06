Neue PlayStation soll Ende 2013 erscheinen

Laut dem Bericht will Sony den Gebrauchtmarkt bei Spielen offenbar drastisch einschränken. So soll jedes neu gekaufte Spiel fest mit einem Online-Account im PSN verknüpft werden. Um ein Spiel zu installieren und zu starten, könnte also auch eine aufrechte Internetverbindung zwingend notwendig sein.

Wenn der PSN-Account, mit dem die jeweilige Ausgabe des Spiels verknüft ist, nicht eingeloggt ist, soll mit der Disc nur ein stark eingeschränkter Demo-Modus verfügbar sein. Laut Kotaku kann ein Spiel aber nach Zahlung eine Gebühr mit einem neuen Account verknüft werden.