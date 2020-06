Wer das Chanel-Muster erfand

928 Meter Seehöhe, weit über dem Salzkammergut: Hinter dem gemauerten Stolleneingang Christina aus 1719 verbirgt sich ein Uralt-Bergwerk. Zehn Minuten Fußmarsch tiefer im Berg verkündet der Prähistoriker Hans Reschreiter: "Ab hier stehen wir im Revier der prähistorischen Bergleute. Die umgebenden Wände sind voller Funde.“

Rückblick auf 1850: Als Johann Georg Ramsauer die ersten Stoffstücke im prähistorischen Salzbergwerk entdeckte, konnte er es gar nicht glauben: Die Wollstoffe stünden modernen in Verarbeitung und Feinheit in nichts nach. Wären sie nicht seit Jahrtausenden im Salzberg eingeschlossen gewesen, er würde sie glatt für eine Fälschung halten, schrieb der erste Ausgräber von Hallstatt.

Mehr als 150 Jahre später staunen die Forscher nicht weniger und freuen sich über die Einblicke, die sie so in das Leben der Bronzezeit gewinnen können, denn alles, was die Bergleute vor 3000 oder 3500 Jahren liegen gelassen haben, wurde hier konserviert. Dieser Tage sind es die Textilforscher, die neueste Erkenntnisse diskutieren wollen. 215 aus 28 Nationen treffen ab heute zu einem internationalen Kongress in Hallstatt zusammen.

„Wir denken immer, die Kleider unserer Vorfahren seinen derb, dunkel, grob und sackartig gewesen. Dabei stimmt das gar nicht“, sagt Karina Grömer. Die Textilforscherin vom Naturhistorischen Museum Wien (NHM) weiß: „Es waren die Menschen der Bronzezeit, die den Loden erfanden, die das Färben, Spinnen, Weben und Nähen perfektionierten.“ Wie sie das behaupten kann? Die Überbleibsel aus dem Salzbergwerk – Abfall der an manchen Stellen sieben Meter hoch liegt – erzählen viel über das Handwerk von vor 3000 Jahren. Wer zum Beispiel meint, Coco Chanel hätte das Hahnentritt-Muster für ihr gleichnamiges Kostüm erfunden, irrt. Das war irgendeine kreative Hallstätterin. Genauso wie die Art, Jeans zu weben – alles hier praktiziert.