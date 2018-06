Teenagerin hilft taubblindem Fluggast und begeistert Netz

Die Airline bezeichnete Clara in einem Blogpost als "einen Engel" und zitierte einen Flugbegleiter, der sagte, dass Cook sehr aufgeregt gewesen sei, jemanden zum Sprechen zu haben.

"Überwältigend schöne" Reaktionen

Clara, die in Calabasas in Kalifornien lebt, bezeichnete die Reaktionen in den sozialen Medien als "überwältigend schön". "Ich hoffe, es hilft anderen Menschen zu erkennen, dass es in der Welt, in der wir leben, die Pflicht jedes Einzelnen ist, sich gegenseitig zu helfen, egal was."