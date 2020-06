NASA: Fotos vom Mars und Copyright-Probleme

Der NASA-Rover Curiosity ist derzeit im Gale-Crater unterwegs und hat von dort mehrere Bilder an die Erde gesendet. Die US-Weltraumagentur hat diese teilweise veröffentlicht. Außerdem wurden Bilder eines Satelliten gezeigt, der die Landung der Curiosity aufgenommen hat. Auf dem Bild ist der Moment zu sehen, an dem die Landungskapsel sechs Minuten nach Eintritt in die Atmosphäre am Landefallschirm baumelt.