Wie heißt er denn?

„Es bestehen keine Vorschriften, wie man sein Haustier nennen darf“, sagt Schratter. Namenstrends gibt es zu jeder Zeit. Früher hießen Hunde „wenig einfallsreich Bello, Waldi und Hasso“, dann folgten Lassie, Rex und Felix. Oder Amy und Ronaldo. „Viele ließen sich von Fernsehserien inspirieren oder orientierten sich an berühmten Persönlichkeiten“, erklärt der KURIER-Tiercoach. Heute dominieren menschliche Namen. Lilly und Max zählen auch für Kinder zu den Favoriten.

Die Namensgebung soll nicht nur Geschmacksache sein. „Hunde hören besonders gut auf zweisilbige Namen. Noch dazu, wenn diese mit einem Vokal enden – wie Timmi und Sammy“, sagt die Expertin. Namen, die wie ein Kommando klingen, sind zu vermeiden. „Sitz“ irritiert Fritz. „Komm“ verunsichert Tom. Verwirrung entsteht auch, wenn mehrere Tiere mit ähnlichen Namen in einem Haushalt leben.

Wichtig ist, dass der Vierbeiner immer mit dem selben Namen gerufen wird. Einmal Wauwau, einmal Wuffi, einmal Wurschti – davon fühlt sich der Hund nicht angesprochen. „Ein Kosename ist okay. Drei verschiedene wird er nicht lernen“, sagt Schratter. Sie appelliert zudem an die Vernunft der Halter: „Entwürdigendes wie ,Stinker‘ ist unpassend.“ Nicht zuletzt sagt der Name mehr über den Besitzer aus als über das Tier.