Zahnprobleme bei Nagern an der Wurzel packen

"Ein Treppengebiss mit unterschiedlich großen Zähnen und spitze Enden macht Kleintieren am häufigsten zu schaffen", sagt Reitl. Richtiges Fressen sorgt für einen korrekten Abrieb des Kauwerkzeugs. Schneidezähne schleifen sich an Holzästen ab, Backenzähne an Rohfasern. Ungleichmäßige Abnützung freilich verändert den Biss. Die Fehlstellung kann so weit führen, dass sich Zahnspitzen in die Zunge bzw. Wange bohren. Im schlimmsten Fall wachsen die Zähne in die falsche Richtung und ziehen dort den Nase-Rachen-Raum oder ein Auge in Mitleidenschaft. Bei Meerschweinchen und Chinchilla können die von Natur aus schief stehenden Zähne noch mehr kippen, eine Brücke schlagen und die Zunge darunter einsperren.

"Haustierhalter können die Probleme nicht sehen", verweist der Zoodoc auf den jährlichen Routine-Check beim Tierarzt. Dem Experten gelingt der tiefe Blick ins Maul eher. Außerdem kann er mittels Röntgen oder CT die Therapie exakter planen und eine seriöse Prognose stellen. Schließlich liegt nur ein Drittel des Zahnes frei.