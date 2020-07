Österreichs Interesse an BDSM explodiert

Das Phänomen ist bekannt, denn Blockbuster führen oft dazu, dass Produkte und Ideen verbreitet werden.Bambi etwa ließ dereinst den Konsum von Wildfleisch einbrechen. Im aktuellen Fall geht es weniger um Fleisch als mehr um das Fleischliche: Weltweit stieg die Suche nach Bondage-Filmen laut Pornhub um 20 Prozent, in den USA sogar um 25 Prozent. Am stärksten stieg das Interesse von Frauen, knapp 40 Prozent aller Userinnen suchten in den vergangenen Wochen nach Begriffen aus dem BDSM-Segment. Die Erklärung dafür liegt einerseits im überwiegend weiblichen Interesse an den Büchern und am Film. Andererseits gehen Experten davon aus, dass Frauen durch die Geschichte eine neue sexuelle Seite an sich entdecken. Im Film ist die weibliche HauptrolleAnastasia Steele eine vermeintlich schwache Studentin, die vom dominanten MilliardärChristian Grey sexuell unterworfen wird, sich aber schlussendlich als starke Frau herausstellt.