Nach "Momo": Der böse "Game Master" taucht im Internet auf

Problematisch wird es allerdings bei der etwa siebenjährigen YouTuberin Ava. Der "Game Master" drang in ihr Zuhause ein, stellte dort eine Schachtel auf und zwang sie, 24 Stunden in dieser Box zu sitzen, so eines ihrer Videos. Das ist das Stoff, aus dem die Albträume sein können. Ihre Fans im Volksschulalter sehen düstere schwarz-weiß-Videos, in denen der "Game Master" ihre Puppe entführt, sie einsperrt oder verfolgt. 33 Videos lang.