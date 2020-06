MySpace gibt Vorschau auf umfassendes Redesign

Das oft totgesagte Social Network MySpace will mit einem Redesign Kundschaft zurückerobern. In einem neuen Video zeigt das durch Facebook an den Rand gedrängte Portal eine vielversprechende neue Oberfläche mit einer Navigationsleiste am unteren Fensterrand. In dieser ist ein Musikplayer integriert. Gescrollt wird meist horizontal von links nach rechts. Dazu gibt es große Bildelemente und offenbar auch Verknüpfungen mit Facebook und Twitter, damit Nutzer "ihr Zeug" möglichst einfach "mitbringen" können, wie The Verge und TheNextWeb beschreiben.