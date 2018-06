München: Mann wäscht sein Auto im Freibad

Wo viel Wasser ist, kann man gut Autowaschen: Das dachte sich kürzlich offenbar ein Autofahrer im Münchner Stadtteil Schwabing, parkte sein Auto neben dem Beckenrand im hiesigen Ungererbad, zapfte die Leitung an – und spritze seinen Wagen sauber. Das berichtet unter anderem die Süddeutsche Zeitung.

Ausgefuchste Aktion mit Folgen

Problem an der Sache: Er wurde dabei beobachtet. "Ich habe des erst gar nicht glauben können", berichtet ein Augenzeuge, der an besagtem Abend mit seinen Kindern gegen 20 Uhr an dem Bad vorbeispazierte, dem Onlineportal Focus in einem Telefoninterview. Und weiter: "Ab und an sieht man Rettungswägen auf dem Gelände, aber ein Privatauto so nah am Becken?"

Die Stadtwerke als Betreiber des Bads suchen jetzt jedenfalls nach dem Wasserdieb und weisen ausdrücklich darauf hin, dass Autowaschen in ihren Bädern "selbstverständlich untersagt" ist.