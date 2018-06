Abstimmung: Spanierinnen wehren sich gegen Oben-ohne-Verbot

Für zwei Spanierinnen nahm ein Freibadbesuch kürzlich ein jähes Ende: Weil sich die Frauen an einem öffentlichen Pool in der katalanischen Stadt L‘Ametlla del Vallès 30 Kilometer von Barcelona entfernt ohne Bikini-Oberteil gezeigt hatten, erstattete der zuständige Bademeister Anzeige bei der Polizei. Die Beamten forderten die Frauen schließlich auf, sich zu bedecken. Das berichtet das deutsche Online-Portal bento.de unter Berufung auf spanische Medien.

Den Berichten zufolge löste der Vorfall in der Region im Nordosten Spaniens Proteste aus. In den darauffolgenden Wochen zeigten sich Frauen und Männer aus Protest gegen die Sexualisierung weiblicher Brüste und Brustwarzen in Bikini-Oberteilen mit gemalten und aufgeklebten Nippeln in den Bädern der Stadt.