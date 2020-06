Motorola stellt RAZR i mit Intel-Prozessor vor

Die eingesetzten Materialien lesen sich wie ein Who-is-Who der Hightech-Welt: Das Gehäuse besteht aus Flugzeugaluminium, das Display ist mit Corning Gorilla Glas geschützt und gegen Angriffe aus dem Hinterhalt gibt es Kevlar an der Rückseite. Der Materialmix soll auch wasserabweisend sein und das Gerät etwa vor verschüttetem Kaffee bewahren.



Das RAZR i kommt ab 1. Oktober in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Brasilien, Argentinien und Mexico in die Läden. Voraussichtlicher Preis: 399 Euro. Über einen Österreich-Start ist noch nichts bekannt.