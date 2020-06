Motorola: Erste Smartphones nach Google-Kauf

Gerade stand noch Nokia im Rampenlicht, da steht schon Motorola auf der Bühne in New York und zeigt seine neuesten Smartphone-Kreationen her. Die neue Droid-Reihe sollen vor allem mit schnellem LTE-Internet und starken Akkus punkten. Ob es die Geräte nach Österreich schaffen, ist aber noch überhaupt nicht fix.