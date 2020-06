Moslems und Christen, Krieg und Konflikt?

Die Verbindungen zwischen Ost und West waren von alters her vielfältig und – eng: So war beispielsweise der europäische Hochadel mit den Osmanen verwandt und verschwägert. Georg Mayrhofer: "Eine Cousine von Joséphine Bonaparte, der ersten Frau Napoleons, war – ursprünglich Kriegsbeute und Sklavin – später eine Sultansgattin. Sie führte einen Salon nach Pariser Vorbild in Istanbul ein."

Andererseits wurde in den Jahrhunderten davor so mancher Papst an arabischen Universitäten ausgebildet. Silvester II. etwa, hatte vor seiner Papst-Karriere sowohl in Cordoba als auch in Saragossa studiert. "Im 11. Jahrhundert war das eine Selbstverständlichkeit, denn die arabischen Universitäten waren die besten. Es war ein Elitestudium – so wie man heute nach Harvard und Cambridge geht, wenn man die Möglichkeit dazu hat."

Ein Blick in die Geschichte lehrt uns also, dass der Westen kein Monopol auf Elite-Unis hat.

Und wenn wir schon beim Thema Bildung sind, sei auch noch die Schlussfolgerung von Georg Mayrhofer erwähnt: "Es gibt heute eine Bruchlinie zwischen Menschen, die die Aufklärung verinnerlicht haben, und solchen, die sie nicht verinnerlicht haben. Und diese Bruchlinie geht quer durch die orientalischen Staaten."