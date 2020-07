Mond-Rover "Polaris" soll nach Wasser suchen

Das Gefährt ist rund 2,4 Meter lang und wiegt knapp 70 Kilogramm. Zusätzlich zum eigenen Gewicht kann es rund 70 Kilogramm an Gepäck transportieren. In schwierigem Gelände kann der Rover maximal etwa 30 cm pro Sekunde zurücklegen.

Der Rover ist ein Teilnehmer beim Google Lunar X Preis, dessen Hauptgewinn 20 Millionen US-Dollar sind. Ein Termin, an dem er ins All aufbrechen soll, steht noch nicht fest. Geplant ist, dass er dann mindestens zehn Tage auf der Mondoberfläche aktiv ist, in dieser Zeit knapp fünf Kilometer zurücklegt und zwischen zehn und 100 Löcher bohrt.