"Mohawk Guy" bekommt eigene Radio-Show

Bobak Ferdowsi war während der Kontrollraum-Übertragung der Curiosity-Landung am Mars durch seinen Irokesen-Haarschnitt zum Internet-Star geworden. Nun erhält der Ingenieur eine zweistündige Show auf einem Internet-Radiosender, den die NASA mitproduziert.



Der bei der Landung des Marsrovers "Curiosity" als Iro-Mann ("Mohawk Guy") bekanntgewordene Nasa-Ingenieur Bobak Ferdowsi bekommt eine eigene Radioshow. Ferdowsi werde am Donnerstag durch eine zweistündige Musiksendung bei dem von der Nasa mitproduzierten Internet-Radiosender Third Rock Radio führen, teilte die US-Raumfahrtbehörde am Mittwoch mit. Ferdowsi werde dabei unter anderem von seinen Erlebnissen mit dem Forschungsroboter berichten.



"Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine eigene Radiosendung moderieren darf", sagte Ferdowsi laut Mitteilung. "Einen Rover auf dem Mars zu landen ist super - genau wie die Musik dieses Senders."