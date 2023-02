Young Editor's Choice: Die Sneaker-Trends des Jahres

Von Ruben Grabmaier

Ein Spoiler vorweg: (Teenager-)Eltern werden diesen Artikel nicht lieben. Denn es geht hier, wie die Boomer meinen, um das neue Statussymbol unter den Jugendlichen - die Sneakers.

"Im Internet werden Jordans, Dunks und Air Force zu astronomischen Preisen gehandelt, Preissteigerungen werden wie Aktienkurse beobachtet, und statt an den Fuß wandern Einzelstücke mancherorts an die Wand - viel zu schade, um damit zu gehen", schrieb zuletzt ein Kollege, selbst Vater eines 14-Jährigen, in seiner Kolumne.

Aus der Sicht eines 13-jährigen Sneaker-Liebhabers sieht das Ganze natürlich anders aus. Er beobachtet die Trends. Hier sind seine Top Ten: