Voll im Trend: Schön ummantelt gegen die Kälte

Erst das beginnende 19. Jahrhundert brachte Frauen in den Genuss des heute wichtigsten Winter-Basics. Bis dahin war der Mantel – wie so viele modische Erfindungen im Laufe der Geschichte – ausschließlich den Männern vorbehalten, die ihn als Statussymbol nutzten.

Heute haben Letztere zumindest in Sachen Abwechslung das Nachsehen. Findet sich in der Männerabteilung nur selten Ausgefallenes abseits vom Einreiher in Schwarz oder Hellbraun, kann der Überblick angesichts der Fülle an Frauenmodellen schon mal verloren gehen.