Viel Rosa und etwas Glanz: Promis zeigen die neuen Make-up Trends

Sanfte Töne für die Augen

Aber nicht nur Wangen werden in Rosa oder Rot betont, neuerdings dürfen diese Töne auch auf die Augen. Chanel und MSGM machten es auf den Laufstegen bereits vor. Milic findet Gefallen an dem Trend: "Weil er zu jeder Augenfarbe passt. Am besten man greift zu sanften Tönen in Braunrosa."

Geschminkt wird derzeit gerne mit cremigen Texturen.

"Pudrige Lidschatten setzen sich in den Fältchen ab und betonen diese. Cremige Produkte tun das auch, aber mit einem kurzen Wisch mit den Fingern ist alles wieder aufgefrischt", erklärt die Visagistin. Das funktioniere bei pudrigen Substanzen nicht.

Für Wangen und Augen können die gleichen Produkte verwendet werden. Milic verrät ihre Routine für schnelles Make-up: "Ich benutze einen dünnen Pinsel für mein Rouge. Nach den Wangen gebe ich den Rest im Pinsel auf die Augen. Das erzeugt Harmonie und funktioniert äußerst schnell."