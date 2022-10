"Vampire skin": Mit Edward aus der Twilight-Saga um die Wette strahlen

Es ist das Jahr 2008. Zu sehen ist Bella Swan, die vom sonnigen Arizona in das verregnete Forks an der Küste von Washington zieht. Sie lernt den geheimnisvollen Edward Cullen kennen und verliebt sich in ihn. Auf einer abgelegenen Wiese in der verregneten Stadt glitzert seine blasse Vampirhaut im Sonnenlicht.

Vor vierzehn Jahren hat der erste Twilight-Film, basierend auf den Romanen von Stephenie Meyer, die Herzen von Millionen junger Zuseherinnen und Zuseher im Sturm erobert. Mit einigen Jahren Verspätung hat es der Vampir-Hype nun auch die sozialen Medien geschafft.