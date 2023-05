Trendschau: Was es mit Boomer-Nails und Nagelpiercings auf sich hat

Noch angesagter sind nur die sogenannten Babyboomer Nails – ein Verweis darauf, dass sie von dieser Generation (geboren 1946-1964) gerne getragen wurden. Hier werden die Nägel mandelförmig gefeilt. Anstatt mit harten Konturen wie bei den French Nails zu arbeiten, gibt es einen fließenden Verlauf zwischen weißer Nagelspitze und Überlacken.

Geeignet ist dieser Look vor allem für Kunstnägel. Wer Boomer Nails daheim auf Naturnägeln versuchen will: Rosa Nagellack als Basis, die weiße Farbspitze mit einem Make-up-Schwamm leicht zum Nagelbett verwischen. Darüber milchiger Überlack. Etwas Übung und Geduld ist wohl erforderlich. Profi Shelton liebt ihren Job übrigens, weil er so „meditativ“ ist.