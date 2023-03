Trendschau: Die neuen Frühjahrsjacken sind übergroß und aus Leder

Der Frühling hält Einzug und damit auch wärmere Temperaturen. Bei Sonnenschein kommt man im Wintermantel schon durchaus ins Schwitzen, im Pullover alleine ist es aber vor allem im Schatten und am Abend noch oft zu kühl.

Zeit also, die dicken Daunen-Wärmer gegen leichtere Frühlingsjacken in der Garderobe zu ersetzen. Wer dabei nach den neuesten Trends gehen will, legt sich einen übergroßen Blazer zu, der derzeit Halbmäntel und Blousons ersetzt und äußerst vielseitig einsetzbar ist.

Außerdem auf den Laufstegen zu sehen: Viel Leder in Form von Mänteln oder Bomberjacken, die die Schulterpartie betonen. Anthony Vaccarello zeigt vor, dass bodenlange Mäntel das neue Must-have für Modefans sind.