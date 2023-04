Trend "Jorts": So trägt man Jeans-Shorts diesen Sommer

Sie versprühen den modischen Charme und Chic der Neunziger – und feiern nun ein verlängertes Comeback: Jorts, kurz für Jeans-Shorts, wurden bereits vergangenen Sommer auf den Straßen der wichtigsten Modemetropolen rund um den Globus ausgeführt.

Modelabels wie Givenchy haben den Trend mit ihren aktuellen Frühjahr/Sommer-Kollektionen auch für den kommenden Sommer fixiert.

Ein kleines Update gibt es allerdings: Die halblangen Denimhosen dürfen nun in der Pluder-Variante getragen werden und knapp unter dem Knie enden. Bisher galten Modelle, die kurz über dem Knie oder an der Oberschenkelmitte enden, als angesagt. Weiterhin en vogue sind auch enge Varianten, die an Radlerhosen erinnern.