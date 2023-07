Sie mag es wieder altbacken: Kates feminine Retro-Looks im Sommer

Seit dem Abdanken von Harrys Ehefrau zeigte sie sich in ähnlich puristischen Looks bei offiziellen Terminen, setzte auf raffinierte Schnitte und verzichtete auf allzu altbackene Outfits, die sie bislang so gerne ausgeführt hat.

Bis jetzt.

Sehr klassisch und antiquiert

Seit einigen Wochen scheint die Prinzessin wieder ihren alten Stil zu verfolgen. Rüschig, mädchenhaft, feminine Schnitte mit Taille. Der Trend zum Barbie-Style kommt ihr offenbar recht.

Zum zuckerlrosanen Kleid gibt es weiße Pumps, in Wimbledon zeigt sie sich in einem pastellgrün-weißen Blazer, der an die Zeit von Diana erinnert. Auch auf Tweed setzt sie nun, gepaart mit einem Faltenrock. Ihre Outfits stammen derzeit meist von Beulah London oder Self-Portrait.

Viel klassischer und biederer geht es kaum.

Ihre Outfits der letzten Wochen: