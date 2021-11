Halt den Schnauzer: Wie man den Schnurrbart heute trägt

Ironisch ist da nichts mehr. Noch in den 2000ern ließen sich junge Männer vom damaligen New Yorker Trendviertel Williamsburg ausgehend den Oberlippenflaum stehen. Jene, die mit prächtigerem Bartwuchs gesegnet waren, zwirbelten sich dann auch in den anderen Großstädten dieser Welt die Enden hoch. Die „Bärte der Hipster wurden ‚ironisch‘ getragen, sollten also das Gegenteil bedeuten, was absolut keinen Sinn ergab. Zitiert wurde weiße Männlichkeit aus der amerikanischen Vergangenheit des 19. Jahrhunderts, aus dem Hinterland der Hillbillies, aus der proletarischen Klasse“, schrieb der Autor Heinrich Dubel im GQ Magazin.

Und die Mädchen malten oder tätowierten sich den so genannten ’stache auf den Zeigefinger. Weil es so lustig und ironisch war, sich diesen unter die Nase zu halten. So ein stilisierter Bart prangte später auf T-Shirts und Kaffeehäferln. Und hat jetzt selbst ganz schön einen Bart. Die Ironie frisst ihre eigenen Kinder.