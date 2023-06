Sommer-Sandalen 2023: Slingbacks und Trekking-Schuhe

Mit der Wärme wird es Zeit für die Sommer-Schuhtrends: Es bleibt klobig und praktisch, wird aber mit dünnen Riemen und Zehentrennern filigraner als zuletzt. Slingback-Ballerinas sind das Mode-Highlight für elegante Anlässe. Sie zaubern einen schlanken Fuß und veredeln jedes Outfit. Besonders beliebt sind Varianten mit eckiger Spitze, egal ob zehenfrei oder geschlossen.

Im Alltag wird es eine Spur puristischer und derber – mit breitem Riemen wie der (schon etwas zu oft gesehenen) Luxusvariante von Hermès namens Oran oder den von New Yorks Trendsettern getragenen Fisherman-Sandalen. Die Birkenstock-Schlapfen bleiben – die deutschen Gesundheitslatschen sind an Komfort eben kaum zu überbieten. Einen sportlicheren Touch verpasst man seinem Look mit Trekking-Sandalen. Vor einigen Jahren noch als No-Go verunglimpft, werden sie jetzt mit edlen Kleidern kombiniert.

Eine Karriere, die auch der klobige Turnschuh hinlegte, der jetzt langsam von den Füßen der Mode-Fans verschwindet. Alternativen findet man dieses Jahr auf jeden Fall genug für ihn.

90er-Schnürsandalen