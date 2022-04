Russinnen zerschneiden Chanel-Luxustaschen

Ebenso verärgert zeigt sich auch Moderatorin Marina Ermoshkina auf ihrem Instagram-Konto: "Für uns - russische Mädchen - spielt es keine Rolle, Chanel in unserem Leben zu haben. Wir waren immer das Gesicht dieser Marke, wir waren diejenigen, die seit unserer Kindheit eine Tasche dieser Marke kaufen wollten. Und das haben wir getan. Aber keine Tasche, kein Ding ist meine Liebe für mein Heimatland wert, nicht meinen Respekt für mich selbst. Ich bin gegen Russophobie, ich bin gegen eine Marke, die Russophobie unterstützt."

Drei Tage nach dem neuerlichen Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 postete die Russin ihr selbstgemachtes Herz aus Epoxidharz, sehr beruhigend, wie sie auf der Foto-Plattform Instagram meint.

Chanel verteidigt strikte Verkaufspolitik

Das französische Unternehmen zeigt kein Mitleid mit den beiden Influencerinnen: Die neue Richtlinie von Chanel entspricht "allen Gesetzen, die für unsere Betriebe und Mitarbeiter weltweit gelten, einschließlich Handelssanktionsgesetzen", so das Unternehmen.

"In Bezug auf die verschiedenen Sanktionen, die in Bezug auf Russland und Weißrussland verhängt wurden, ist es Chanel untersagt, mit bestimmten natürlichen und juristischen Personen Geschäfte zu tätigen", sagte ein Konzernvertreter in einer Erklärung gegenüber Vogue Business.

In der Erklärung wurden die Sanktionsgesetze der EU und der Schweiz zitiert, die den "Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder den Export von Luxusgütern an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland" für Artikel im Wert von mehr als 300 Euro verbieten.