Popcorn-Trend-Revival: Die winzigen Mode-Teile kommen wieder groß raus

Geniale Eigenschaften

Die Teile treffen den Zeitgeist: Größeninklusiv zu produzieren, also gleiche Kleidung in weitaus mehr Konfektionsgrößen zu verkaufen, wird immer wichtiger. Die dehnbare Popcorn-Kleidung passt sich dank des elastischen Materials problemlos an jede Körperform an.

Weiterer Vorteil: Bügeln ist bei den knitterfreien Popcorn-Teilen obsolet.

Beim Design hat man die Teile einer Frischekur unterzogen: Sie kommen in modernen Schnitten, angesagten Pastellfarben oder dem Batik-Look daher. Und wer Lust auf ikonische Originale hat, kann sich in Secondhand-Geschäften auf die Suche machen.