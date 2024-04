Warum ein Politiker in Sneakers schon wieder für Aufregung sorgt

Es kommt selten vor, dass sich ein Politiker öffentlich entschuldigt. Noch unüblicher ist, dass der Grund für die Entschuldigung ein modischer ist: Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak hatte mit seinem Schuhwerk vergangene Woche für Aufregung gesorgt. Während eines Interviews zum Thema Steuerpolitik trug er nicht seine üblichen Prada-Loafers oder Lackschuhe, sondern weiß-graue Sneakers der Marke Adidas.

Genauer gesagt handelte es sich dabei just um das Kultmodell Samba, das auch auf Tiktok gerade in allen Farben vorgeführt wird und von der Vogue zum "shoe of the moment" gekürt wurde. "Adidas-Sambas waren die coolsten Schuhe des Jahres – bis Rishi Sunak ein Paar bekam“, titelte etwa der Guardian. Social-Media-Nutzer warfen dem 43-Jährigen vor, den Charme des Retroschuhs zerstört zu haben. Das einst so hippe Modell sei nun fast schon "tory", also konservativ wie Sunaks Partei. Das GQ-Magazin forderte: "Kann Rishi Sunak den Adidas-Samba bitte in Ruhe lassen?“